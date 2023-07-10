Знаменитости 10 июля 2023, 14:38 Певица Нюша рассказала о желании, чтобы ее дети проводили больше времени в теплом климате в Дубае

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Известная российская певица Нюша хочет, чтобы дети проводили больше времени в теплом климате и почаще купались в море, поэтому Симба и Саффрон живут в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом исполнительница рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Нюша, в первую очередь, заботится о здоровье своих детей и их самочувствии. Семья часто приезжает в Москву для встреч с бабушками и дедушками.

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Отмечается, что певица вместе с мужем переехала в ОАЭ в 2022 году, в будущем супруги планируют купить недвижимость в разных точках мира.