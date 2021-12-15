Певица Нюша показала фанатам новорожденного ребенка

На днях стало известно, что Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, рассказала своим фанатам о рождении сына. Она поделилась трогательным фото в своих социальных сетях. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

На фотографии изображена маленькая ручка ребенка, а также руки самой Нюши и ее супруга Игоря Сивова. Девушка рассказала, что вес ребенка составил 3890 граммов. Ее супруг также опубликовал фото и отметил, что рост младенца — 52 сантиметра. Мужчина рассказал также, что стал папой уже в четвертый раз.

Фанаты поздравили певицу с рождением сына. Многие пожелали малышу и маме крепкого здоровья, спокойных ночей и всего самого хорошего. Теперь остается вопрос, какое имя Нюша и ее муж выберут для ребенка. Первая дочь получила необычное имя — Симба. Поклонники певицы предположили, что для сына выберут также необычное и оригинальное имя.