Певица Наталья Штурм о побоях мужа: Единственный, кто мне помог, это Кобзон

Штурм рассказала, что ее муж «безумно боялся полиции». Однако, когда она пришла с побоями к правоохранителям «все отделение громко смеялось».

Помощь пришла с неожиданной стороны — певицу поддержал Иосиф Кобзон. Она рассказала, почему в России женщины не могут обратиться за помощью.

«Они боятся именно своего мужчину. <…> Они боятся того, что он скажет: „Ты на меня заявление написала, получай новую порцию ударов“, — процитировало Штурм ИА Nation News. — За границей, если происходит насилие над женщиной, мужчине запрещено приближаться к дому на 100 метров. Как только он приближается к супруге, его сразу забирают в полицию. И там женщины даже не переживают, они спокойны. Там битых женщин с трудом найдешь».

Артистка отметила, что после декриминализации домашнего насилия экс-супруг сказал ей, что закон приняли поздно — он боялся уголовной ответственности, а теперь мог бы «измочалить» жену. По словам Штурм, свою новую спутницу жизни он регулярно избивает.

Певица отметила, что проблема семейного насилия в стране стоит очень остро: «жизнь становится невыносимой, потому что на тебя могут поднять руку. А дальше тебя даже могут убить».

Наталья Штурм также рассказала, что не планирует возвращаться к музыкальной карьере. По ее словам, ей это не интересно. Ранее она написала пять книг, а теперь увлечена бизнесом и общественной деятельностью.