Певица Наталья Сенчукова рассказала о грядущей свадьбе сына

Музыкантам Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину не приходится скучать. Сейчас они готовятся к свадьбе. Уже в июле их сын Василий Рыбин вступит в брак. Кроме того, пара активно дает концерты после пандемии. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Сын музыкантов Василий сыграет свадьбу со своей девушкой Дарьей 23 июля. Пара вместе уже на протяжении восьми лет.

«Сейчас ребята в отпуске, у них получилось предсвадебное путешествие. Даша поет, у нее оказался очень приятный тембр, она ходила в Васину школу, занималась с преподавателем. Они стараются уметь все. Даша заочно учится в институте культуры на режиссера, ей нравится. Она хочет быть с Васей на одной волне, и это очень здорово», — рассказала Наталья Сенчукова.

Кроме того, исполнительница отметила, что после двухлетнего перерыва из-за падемии коронавируса они с мужем вернулись на сцену. Сенчукова отметила, что они посетили Донбасс, а также провели концерт в Луганске.