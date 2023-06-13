13 июня 2023, 14:50
Певица Наталья Подольская рассказала, что считает деньги лучшим подарком от мужа
Певица Наталья Подольская рассказала, что все подарки ее муж Владимир Пресняков согласовывает с ней. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Звездная пара вместе уже много лет. В отношениях не приняты сюрпризы. Певица уверена, что изображать восторг от плохих подарков не стоит. Поэтому после того, как несколько презентов вернулись в магазин, они теперь строго согласованы.
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«Бывало, что подарки возвращались в магазин. Это изображение счастья от ужасного подарка уже давно в прошлом. Я вообще предпочитаю, чтобы он дарил мне деньги», — рассказа Наталья Подольская.
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