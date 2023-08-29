Певица Настя Крайнова заявила, что в шоу-бизнесе крайне сложно найти подруг | 360°

Знаменитости 29 августа 2023, 12:17 Певица Настя Крайнова заявила, что в шоу-бизнесе крайне сложно найти подруг

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Бывшая участница группы «Тутси» Настя Крайнова рассказала, что в шоу-бизнесе девушки не очень дружат, поскольку очень сильно конкурируют между собой. Об этом певица рассказала Пятому каналу.

По ее словам, понятие дружбы возможно, когда девушки вращаются и реализовываются в разных сферах. В таком случае речи о конкуренции не идет, и дружеским отношениям ничего не мешает. В то же время Настя Крайнова подчеркнула, что сама она не видит смысла в соперничестве, потому что каждый человек индивидуален.

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