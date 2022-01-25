Певица Настя Каменских восхитила фанатов своей фигурой

Певица Настя Каменских опубликовала в своих социальных сетях видеоролик, который привел в восхищение фанатов. На нем девушка танцует в мини-бикини. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на TikTok-аккаунт знаменитости.

Видео сняли на тропическом курорте. Для записи видео певица выбрала маленький купальник со звериным принтом. Многие фанаты Каменских похвалили ее за то, что она не стесняется демонстрировать свое тело, а также всегда излучает позитивную энергию.

«Красотка!»; «Стройняшка!»; «Такая солнечная энергия от тебя!», — написали подписчики.