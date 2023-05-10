Знаменитости 10 мая 2023, 18:31 Певица Монеточка заработала штраф из-за отсутствия маркировки иноагента Басманный суд Москвы сообщил об административном деле против Монеточки из-за иноагентства РИА «Новости»

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Покинувшая Россию певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) стала фигурантом административного дела из-за нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы сообщил ТАСС.

В ведомстве уточнили, что получили протокол в отношении Елизаветы Гырдымовой* об административном нарушении о производстве и распространении материалов иностранного агента без соответствующего указания. Максимальное наказание за такое нарушение составляет 50 тысяч рублей.

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По данным Telegram-канала Mash, речь идет о публикациях певицы в социальных сетях, которые она оставила без маркировки о своем статусе иностранного агента.

Министерство юстиции России внесло Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. По данным ведомства, исполнительница получала деньги от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против проведения специальной военной операции.

* Елизавета Гырдымова (Монеточка) — признана в России иностранным агентом.