Певица Монеточка рассказала о трудном финансовом положении

Напряженная ситуация в мире оставила многих знаменитостей без возможности заработать деньги. Вот и певица Елизавета Гырдымова, больше известная как Монеточка, призналась, что находится в затруднительном финансовом положении. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал исполнительницы.

Сначала ситуацию затруднила пандемия коронавируса, которая спровоцировала ограничения на концертах. Сейчас же на заработке звезд сказалась ситуация на Украине и всевозможные санкции. Девушка отметила, что лишилась около половины своих доходов из-за изменения курса рубля, передало РИА ФАН.

«Меня коснулся экономический кризис. И я уже чувствую это, так как мыслю о своих доходах не месяцами, а годами», — пояснила исполнительница.

Кроме того, многие организации, с которыми она раньше сотрудничала, либо вовсе прекратили деятельность на территории России, либо временно ее приостановили.

По словам Монеточки, сейчас у нее нет средств, чтобы выплачивать заработную плату своей команде. Ситуацию обострило еще и то, что бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал на девушку в суд, обвинив ее в плагиате аранжировки песни «Женщина, я не танцую». Согласно решению суда, исполнительница обязана выплатить Костюшкину 900 тысяч рублей, написал «Ридус».