Певица Монеточка рассказала о своем психическом расстройстве

Российская певица Елизавета Гырдымова, больше известная как Монеточка, рассказала, что будучи подростком страдала от психического заболевания. Девушка сталкивалась с приступами буллимии. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на YouTube-шоу «Есть тема».

Началось все в тот момент, когда друг семьи сделал комментарий по поводу лишнего веса Елизаветы. После этого девушка начала активно худеть. Она переедала, после чего вызывала у себя рвоту. Такие приступы она старалась скрывать от родителей.

«Были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела. Потом ты берешь это, выливаешь, ополаскиваешь», — рассказала Монеточка.