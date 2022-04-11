Певица Марина Девятова рассказала поклонникам о своей беременности

Исполнительница народных песен Марина Девятова сообщила в соцсетях о том, что станет мамой во второй раз. Она также разместила фото с округлившимся животом. Об этом написала «Газета.ru».

По словам артистки, она решила рассказать все сама, чтобы избежать сплетен и домыслов со стороны общественности.

«Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов. А то у нас с тактичностью у многих проблемы. То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре, то узнать некоторые почему-то не могут! Друзья, это естественное состояние для женщины, когда она оказывается в положении», — написала певица.

Девятова отметила, что беременность протекает легко, поэтому она продолжает гастролировать с концертами по стране. Пока в ее планы не входит отмена выступлений.

Марина Девятова состоит в браке с бизнесменом Алексеем Пигуренко. У пары есть пятилетняя дочь, которую артистка иногда берет с собой на концерты.