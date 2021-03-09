Певица Manizha прокомментировала победу в российском отборе на Евровидение

Певица Manizha, которая путем народного голосования прошла отбор на Евровидение-2021, прокомментировала свою победу. По ее словам, она пока не осознала, что произошло.

«Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит», — призналась певица на своей странице в Instagram.

В кадре Manizha была уставшей и с растекшимся макияжем.

Певица представит Россию на конкурсе с песней Russian Woman, которую она написала 8 марта прошлого года. Исполнить ее певица решилась только в этом году. Своим выступлением артистка хочет показать щедрость и открытость нашей страны. По словам победительницы отбора, российские женщины никогда не боялись противостоять стереотипам и брать ответственность на себя.

Тем не менее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Manizha как участник Евровидения от России не самый худший вариант. Однако ее шансы на победу он оценил невысоко. По его мнению, песня должна чем-то цеплять. Но номер Манижи все равно можно считать необычным.