Певица Максим рассказала, как боролась с алкоголизмом

Певица Максим призналась, что почти лежала в клинике, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Она страдала от вредной привычки с 2014 года.

«Я мучалась страшной головной болью, обезболивающие не помогали. И чтобы хоть как-то заглушить боль, подружилась с алкоголем», — заявила Максим в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Из-за проблем с сосудами головного мозга и алкоголизма певица даже дважды попадала в реанимацию. Там Максим видела, как от похожих диагнозов умирают люди, но и это не остановило ее. Зависимость помогла преодолеть лишь новая любовь певицы.

«Меня посадили под замок, я занималась с психологами по четыре часа в день, плюс по три часа спорта», — пояснила Максим.

Певица не могла никому звонить, кроме родителей, детей и батюшки. Сначала она бунтовала против таких условий жизни, но в итоге благодарна, что с ней обращались именно так строго. Теперь Максим готовится к возвращению на сцену.

Алкоголизм — проблема не только Максим, но и других жителей России. По мнению Геннадия Онищенко, злоупотребление алкогольными напитками — это главная опасность введения четырехдневной рабочей недели, передает сайт Ura.ru.