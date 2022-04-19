Певица МакSим поздравила «Спартак» с юбилейной датой

Российская певица МакSим (Марина Максимова) поздравила футбольный клуб «Спартак» со 100-летним юбилеем, который команда праздновала 18 апреля. Об этом написала «Газета.ru».

Артистка отметила, что болельщики клуба поют песню «Знаешь ли ты» не хуже ее самой, а также являются преданным и душевными фанатами.

«У „Спартака“ одни из самых преданных, сплоченных, душевных фанатов, которые поют иногда и не хуже меня песню „Знаешь ли ты“. У всех мурашки по коже от того, что целый стадион поет одну и ту же песню. Для меня, как автора, это непередаваемое чувство, тяжело с чем-то сравнить, это действительно очень мощно», — сказала она.