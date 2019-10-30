Певица МакSим поделилась снимками младшей дочери с дня рождения

Артистка опубликовала фотографии в соцсети Instagram. МакSим поздравила свою дочь Марию с пятилетием и подарила ей красную иномарку. Правда пока Mercedes оказался игрушечным.

«Уже пять лет нашей любимице! Как быстро летит время!» — написала звезда.

Поклонники певицы также поздравили малышку и отметили, что она очень похожа на мать.

«Дочка на Мерседесе, а Мама на копейке», «Красавица прям как мама!..», «Ого, какой крутой подарок! С днем рождения!!!», «Пять лет, а уже Mercedes», «С Днем Рождения! Машенька! Будь всегда умницей, как мама!!!», «Маша конечно копия мама», — написали в комментариях.

Певица МакSим до последнего не хотела показывать дочь общественности. Об этом артистку попросил возлюбленный бизнесмен Антон Петров, с которым она разошлась после рождения дочери. Однако несмотря на это показать Машу знаменитость не торопилась. Первые снимки дочери она опубликовала лишь этой осенью.