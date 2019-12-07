Певица МакSим обручилась и показала кольцо

Певица МакSим похвасталась кольцом на безымянном пальце, что поклонники приняли за новость о скором замужестве. Ее сердце не свободно уже давно, шептались поклонники. Но вот кому оно принадлежит, до сих пор остается загадкой. Фотографию артистка выложила в Instagram.

Звезда показала на пальце роскошное кольцо с большим камнем. Пост певица подписала словами: «Я сказала „Да“!» и прикрепила сердечко.

Поклонники пришли в восторг от новости и пожелали МакSим счастья. «Ничего себе! Поздравляю», «Неожиданно прекрасная новость!», «Так рада за тебя! Счастья тебе», — писали фанаты.

Судя по кадрам, предложение руки и сердца прошло в романтической обстановке. После снимков с кольцом появляется ролик с фейерверком.

Поклонники заметили кольцо стоимостью более миллиона рублей еще летом, когда певица появилась в эфире одной из телепередач. Затем МакSим выложила ролик, на котором ее дочери рассматривали платья в свадебном салоне. Поэтому тогда фанаты гадали: то ли артистка и вправду готовится к торжеству, то ли разыгрывает их.

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Кто позвал певицу замуж, неизвестно. И вычислить его имя будет довольно непросто. По словам исполнительницы, любимый не зарегистрирован в соцсетях и не имеет отношения к публичной профессии. Сама же МакSим тоже не выкладывает романтические фотографии, потому что такие знаки внимания не нужны никому из них.

МакSим 36 лет, она воспитывает двух дочерей от предыдущих мужей. Отец старшей 10-летней дочки Александры — звукорежиссер Алексей Луговцов. Супруги расстались после трехлетнего брака. В 2014 году певица родила младшую дочку Марию, она появилась на свет в браке с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась в сентябре 2015-го. После неудачных романов исполнительница решила меньше говорить о личной жизни.

Начиная с весны 2018 года МакSим отменяла концерты. Тогда фанаты и журналисты впервые заговорили о болезни певицы. Артистка сама признавалась, что испытывает сильные головокружения, шум в ушах и слабость, которые сначала списывала на переутомление. Однако позже певица призналась, что на развитие болезни повлияли постоянные скандалы с бывшим возлюбленным. С ним она окончательно рассталась в начале 2019 года. Врачи диагностировали у МакSим проблемы с сердечно-сосудистой системой и сосудами головного мозга.