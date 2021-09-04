Певица МакSим дала первое интервью после комы

Вышедшая из полуторамесячной комы певица МакSим (Марина Абросимова) вышла в эфир шоу Ивана Урганта на Первом канале и дала первое интервью после тяжелой болезни. Она заявила, что восстанавливается очень быстро, и поблагодарила всех, кто переживал за нее.

«Все на мне заживает как на собаке, и хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти», — поделилась певица.

По словам МакSим, когда она вышла из медикаментозной комы, медики спросили, что бы она сейчас хотела. Абросимова попросила роял-чизбургер, кисло-сладкий соус и колу без льда.

В День знаний певица впервые после выхода из комы появилась на публике — она привела в первый класс свою шестилетнюю дочь. Вся Россия полтора месяца следила за состоянием Марины Абросимовой, которая попала в больницу с обширным поражением легких 19 июня после концерта в Казани. Ее выписали домой в середине августа. Впереди у певицы долгий процесс восстановления.