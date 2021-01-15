Певица Мадонна заказала у российского бренда костюм и пуховик

«Это получилось случайно. У нас нет магазинов за рубежом. Мы начали сотрудничать с агентством, которое предоставляет вещи на съемки. К ним обращаются стилисты разных звезд», — рассказала Боха.

Она уточнила, что в один из дней был получен запрос на черные пуховик, костюм и футболку для Мадонны. Основательница бренда пояснила, что вещи уже отправлены. Теперь в компании ждут, когда знаменитость наденет обновки.

Ранее сообщалось, что певица отправилась в путешествие в Африку вместе со своими пятерыми детьми и 26-летним бойфрендом. Известно, что они преодолели примерно 15 тысяч километров. Компания отправилась из Лос-Анджелеса в Кению. По пути она посетила Лондон и Малави. Также известно, что они делали остановку в Египте. В Кении они побывали в сафари.

Напомним, что Мадонна входит в сотню богатейших self-made предпринимательниц США в рейтинге журнала Forbes.