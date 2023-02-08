Знаменитости 08 февраля 2023, 13:05 Певица Лолита поделилась подробностями своего нового романа РИА «Новости»

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Известная российская исполнительница Лолита Милявская в последнее время выглядит помолодевшей и счастливой. О новом романе и своем избраннике певица рассказала сайту kp.ru.

Лолита призналась, что наконец-то в ее жизни появился достойный спутник, который помог обрести женское счастье. Певица встречается с ним уже долгое время, однако возлюбленные не живут вместе и не собираются заключать брак. По словам Лолиты, их обоих устраивают такие отношения.

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Также Милявская отметила, что не хочет выходить замуж в шестой раз — штамп в паспорте не приносит абсолютно ничего, кроме проблем при разводе.

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Отмечается, что предыдущим избранником певицы был спортсмен Дмитрий Иванов. Спустя 10 лет брака певица развелась с ним, узнав об изменах.