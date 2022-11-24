Знаменитости 24 ноября 2022, 22:24 Лобода попала в список нежелательных лиц в Литве Литва внесла украинскую певицу Лободу в список нежелательных лиц РИА «Новости»

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Власти Литвы включили украинскую певицу Светлану Лободу в перечень нежелательных в стране лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИД республики Паулина Левицкайте. Ее слова привел ТАСС.

«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — заявила пресс-секретарь.

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Ранее национальное радио LRT сделало репортаж о гастролях Лободы. Журналисты рассказали, что исполнительница планирует выступить в нескольких городах Литвы. После выхода материалов в республике подняли вопрос о внесении певицы в список нежелательных лиц. Сейчас Лобода живет в Латвии.

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По словам главы Минкультуры Литвы Симонаса Кайриса, властям страны непонятна позиция украинской исполнительницы по отношению к России. Он подчеркнул, что некоторые организаторы мероприятий уже сами отменили ряд концертов Лободы. Министр призвал остальных поступить так же.

Летом Лобода заявляла, что не станет возвращаться в Россию. На ее решение не повлияли даже жалобы дочерей на сложную адаптацию в новой стране.