Певица Лобода отменила концерт в Минске из-за коронавируса

Певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Из-за этого ей пришлось отменить концерт в Минске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ее Instagram.

Лобода выложила фотографию положительного теста. Также она сообщила, что ее концерт переносится на 4 марта.

«Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны — обменивать и сдавать ничего не надо», — заключила певица.