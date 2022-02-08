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    08 февраля 2022, 19:14

    Певица Лобода отменила концерт в Минске из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Из-за этого ей пришлось отменить концерт в Минске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ее Instagram.

    Лобода выложила фотографию положительного теста. Также она сообщила, что ее концерт переносится на 4 марта.

    «Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны — обменивать и сдавать ничего не надо», — заключила певица.