Знаменитости 29 ноября 2023, 16:36 Певица Люся Чеботина развеяла слухи о пластических операциях

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Певица Люся Чеботина оказалась в центре скандала после высказываний о естественной красоте женщин. Хейтеры обвинили 26-летнюю артистку в ненатуральности. Об этом сообщил сайт «Клео.ру».

В ответ на критику исполнительница хита «Целуй меня» заявила, что никогда не ложилась под нож хирурга. Белоснежные зубы и пухлые губы она объяснила генетикой.

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Впоследствии в адрес Чеботиной вновь посыпались злые комментарии. Девушку обвинили во лжи, однако на этот раз певица оставила активность недоброжелателей без внимания, добавил сайт «Дни.ру».