14 декабря 2022, 15:22
Певица Любовь Успенская заявила, что верит в успех ремейка кинофильма «СамоИрония судьбы!»
Известная российская певица Любовь Успенская считает, что новый ремейк телеканала ТНТ на советский кинофильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» будет весьма успешным. Об этом РИА ФАН сообщила пресс-служба канала ТНТ.
Исполнительница считает, что профессиональная команда Comedy Club, взявшаяся за подготовку и съемку ремейка «СамоИрония судьбы!», способна сделать очень интересный проект для зрителей.
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Отмечается, что актерами ремейка стали Филипп Киркоров, Клава Кока и другие известные представители российского шоу-бизнеса.
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