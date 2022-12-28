Знаменитости 28 декабря 2022, 18:46 Певица Любовь Успенская рассказала о съемках сериала на ТНТ, в котором она приняла участие РИА «Новости»

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Известная российская исполнительница шансона Любовь Успенская приняла участие в съемках шестого сезона комедийного сериала «Ресторан по понятиям», который будет идти в эфире телеканала ТНТ весь день 6 января. Певица рассказала о съемках проекта в беседе с teleprogramma.pro.

Певица в сериале сыграла саму себя. Она призналась, что совсем не ожидала получить приглашение поучаствовать в съемках сериала. Партнерами Успенской по съемочной площадке стали актеры Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев.

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Успенская отметила, что изначально ей понравилась задумка сериала и его сценарий. По словам артистки, в процессе режиссеры разрешали ей импровизировать.

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В будущем певица хотела бы попробовать сыграть более сложные и серьезные роли.