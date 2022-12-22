Знаменитости 22 декабря 2022, 11:15 Певица Любовь Казарновская призналась в любви Петербургу Певица Казарновская: когда Петербург меня принял, я в него влюбилась

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Советская и российская оперная певица, почетный профессор Московского экономического института Любовь Казарновская в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» призналась, что энергетически прочувствовала город на Неве и влюбилась в него, несмотря на свои опасения на счет этого города.

«Я побаивалась Петербурга, потому что я понимала, что этот город тебя либо принимает, либо нет. И когда меня Петербург принял, и когда я энергетически почувствовала этот город — я в него влюбилась», — сообщила Казарновская.

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По ее словам, жители Петербурга как будто заряжены мистической и необычной энергией.

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Вся семья Казарновской была музыкальной. Зачастую они устраивали в своем доме музыкальные вечера. Именно тогда у певицы и появилась любовь к музыке.

Как заметила Казарновская, ее желание исполнилось, ведь с самого раннего детства она мечтала стать певицей.