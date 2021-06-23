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    23 июня 2021, 18:18

    Певица Любич рассказала, как борется с жарой

    Дарья Морозова

    Певица Женя Любич рассказала, что делает, чтобы легче перенести жару. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

    Певица Любич рассказала, как борется с жарой

    Она пояснила, что старается находиться за городом как можно дольше. Также она пьет много воды, травяной чай и ест «зеленые» овощи.

    «Я еще продолжаю ходить в баню, не каждый день, но раз в неделю. Сама выносливость организма относится же не только к ситуации холода, чтобы организм справился, но и к жаре. Еще полезно — контрастный душ, очень тренирует иммунитет», — заявила Любич.

    Ранее врач-терпаевт Александр Карабиненко предупредил, что стоит быть аккуратнее в жару с холодными продуктами и напитками.

    «Людям, у которых слабое горло, не стоит употреблять напитки со льдом. Любые замороженные продукты из холодильника лучше подогреть при комнатной температуре», — сказал медик.

    Также он предостерег от злоупотребления кондиционером. Температура в квартире не должна быть сильно ниже, чем на улице, также необходимо следить за чистотой фильтров устройства.

    Также врач рассказал, что обливание холодной водой в жару может быть опасно, особенно для незакаленного организма. Для обливаний лучше использовать воду комнатной температуры.