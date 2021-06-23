Певица Любич рассказала, как борется с жарой

Певица Женя Любич рассказала, что делает, чтобы легче перенести жару. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Она пояснила, что старается находиться за городом как можно дольше. Также она пьет много воды, травяной чай и ест «зеленые» овощи.

«Я еще продолжаю ходить в баню, не каждый день, но раз в неделю. Сама выносливость организма относится же не только к ситуации холода, чтобы организм справился, но и к жаре. Еще полезно — контрастный душ, очень тренирует иммунитет», — заявила Любич.

Ранее врач-терпаевт Александр Карабиненко предупредил, что стоит быть аккуратнее в жару с холодными продуктами и напитками.

«Людям, у которых слабое горло, не стоит употреблять напитки со льдом. Любые замороженные продукты из холодильника лучше подогреть при комнатной температуре», — сказал медик.

Также он предостерег от злоупотребления кондиционером. Температура в квартире не должна быть сильно ниже, чем на улице, также необходимо следить за чистотой фильтров устройства.

Также врач рассказал, что обливание холодной водой в жару может быть опасно, особенно для незакаленного организма. Для обливаний лучше использовать воду комнатной температуры.