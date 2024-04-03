Знаменитости 03 апреля 2024, 14:12 Певица Лиззо опровергла слухи о завершении карьеры Американская певица Лиззо заявила, что не будет завершать карьеру из-за хейтеров Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американская певица Лиззо прокомментировала слухи о возможном завершении своей музыкальной карьеры из-за критики в ее адрес. Она сообщила в личном блоге, что не собирается бросать любимое дело.

По словам артистки, она решила не обращать внимание на негатив. Однако отказываться от музыкальной карьеры совсем не намерена.

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«Когда я говорила об уходе, я имела в виду, что перестаю уделять внимание любой негативной энергии. Чего я не собираюсь бросать, так это радости своей жизни: создания музыки и общения с людьми», — заявила Лиззо.

Слухи о завершении ее карьеры появились после того, как в марте 2024 года певица опубликовала пост о том, что из-за постоянного давления и критики чувствует себя истощенной.

Накануне певица Анна Асти объявила о гастрольном туре вскоре после слов о приостановке музыкальной карьеры. Она переносила концерты из-за сильной боли в ноге после операции на ступнях.