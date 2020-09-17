Певица Лариса Луста рассказа о самочувствии после падения с лошади

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Спасибо, все в порядке, думаю, что ничего страшного нет, ушиб. Будем надеяться, что все обошлось. Есть небольшая травма, но угрозы для жизни она не представляет. Меня не совсем выписали, но я уехала домой, завтра мне нужно приехать к доктору», — рассказала Луста.

Певица держит свою конюшню в пригороде Санкт-Петербурга.

Лариса Луста прославилась в начале 2000-х годов после появления в программе «Романтика романса» на телеканале «Культура». Она также вела программу «Монплезир» на ТНТ, а в 2006 и 2008 годах была специальным гостем Евровидения — в Афинах и Белграде соответственно. Исполнительница снялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Жена по контракту», «Литейный 4», «Дорожный патруль» и в фильмах «Демониада», «Итальянцы», «Черный город», «Жена по контракту».

Луста получила специальную премию итальянского музыкального фонда на музыкальном фестивале.