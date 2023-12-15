Знаменитости 15 декабря 2023, 15:52 Певица Лада Дэнс рассказала, что на Новый год планирует «расслабляться по полной программе»

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Российская певица Лада Дэнс (Лада Волкова) в беседе с журналом Клео.ру поделилась планами на предстоящий Новый год. По ее словам, обычно она предпочитает меньше работать и больше отдыхать, однако в этом году у нее ажиотаж.

Как написали «Дни.ру», если артистке удастся остаться дома, то она планирует расслабляться по полной программе. Сама же Лада добавила, что всей организацией досуга и приготовлением блюд будут заниматься другие люди.

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«Я решила расслабиться, перестать быть домохозяйкой, а стать просто женщиной, которой все купят, накроют, приготовят и развлекут», — сказала певица.