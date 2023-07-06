Знаменитости 06 июля 2023, 01:59 Певица Коко Ли покончила с собой в 48 лет The Sun: исполнительница главной песни в мультфильме «Мулан» Коко Ли покончила с собой Википедия

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Китайско-американская певица Коко Ли, автор и исполнительница хита A Love Before Time из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», покончила с собой. Об этом сообщило издание The Sun. Смерть 48-летней артистки подтвердила ее сестра.

«Коко несколько лет страдала от депрессии, в последние несколько месяцев ее состояние стремительно ухудшалось. Она искала помощи у специалистов и боролась с депрессией как могла», — сказала она.

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Коко Ли совершила попытку суицида 2 июля. После этого она попала в больницу в коматозном состоянии. Певица скончалась 5 июля.

В марте 2023 года Коко Ли начала учится ходить после серьезной операции на ноге. В детстве певица перенесла неудачную операцию, поэтому всю жизнь ей приходилось опираться на правую ногу. Боли в прооперированной левой ноге усилились в октябре 2022 года из-за репетиций, и Коко Ли обратилась за помощью к хирургам.