Знаменитости 28 декабря 2022, 23:20 Певица Кети Топурия рассказала о своих новогодних традициях Певица Кети Топурия заявила, что залезает под стол в Новый год, чтобы загадать желание

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Приближается Новый год. Каждая семья имеет свои локальные традиции, которые помогают как можно лучше провести этот праздник. Известная певица Кети Топурия рассказала, как она проведет эту ночь. Об этом сообщила Тeleprogramma.pro.

Исполнительница рассказала, что в детстве во время боя курантов забиралась под стол и загадывала желание. Подобную традицию она продолжает до сих пор. При этом, рассказала знаменитость, загаданные таким образом желания всегда сбываются.

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Певица отметила, что ближайший праздник она проведет с семьей: решила отказаться от работы 31 декабря впервые за последние 20 лет.

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Кети воспитывает двоих детей. Она отметила, что каждый год приглашает для них Деда Мороза и Снегурочку. Также вместе с детьми и командой декораторов она обычно украшает дом к празднику.

А вот новогодний стол певица будет украшать традиционными грузинскими блюдами.

«Ну, конечно же, оливье — куда без него? Естественно, на нашем новогоднем столе присутствуют традиционные грузинские блюда — гозинаки, сациви и многие другие. Еще, обязательно, хачапури, сделанные моей мамой. Для меня именно ее хачапури — это вкус детства, и ни один наш Новый год не обходится без них», — рассказала она.