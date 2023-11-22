Знаменитости 22 ноября 2023, 14:49 Певица Катя Лель назвала фантастикой популярность хита «Мой мармеладный» в США

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Попадание песни «Мой мармеладный» на третье место в мировом чарте является «вселенской фантастикой». Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила певица Катя Лель.

По ее словам, эта поддержка России со стороны других стран бесценна.

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«Вы не представляете, как бесценна поддержка России, россиян, когда иностранцы из разных стран надевают на себя меховые шапки, шубы, произнося русские слова, интересуясь, что они означают, привлекая внимание к русскому языку», — сказала артистка и напомнила, что ее хиту уже 20 лет.