Певица Калашникова предположила, почему Тодоренко ушла из Instagram

Телеведущая Регина Тодоренко выложила сторис, в котором заявила, что уходит из Instagram. Многие предположили, что причина этого кроется в введении социальной сетью новых правил. Блогер и певица Анна Калашникова прокомментировала поступок Тодоренко. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Регина Тодоренко у нас известна тем, что любит делать громкие заявления. И, честно говоря, до конца не верю, что она удалится из Instagram. Мне кажется, что впоследствии мы узнаем другую информацию, что она погорячилась или что-то такое», — отметила певица.

Она напомнила, что Тодоренко имеет огромную аудиторию и является лицом многочисленных рекламных кампаний. По ее словам, социальная сеть приносит телеведущей большой доход. По словам Калашниковой, терять такой источник средств было бы крайне опрометчивым поступком, особенно в период пандемии.

При этом сама Калашникова подчеркнула, что не собирается покидать социальную сеть, несмотря на появившиеся нововведения.

«Подумаешь, новые правила, но надо, значит, как-то адаптироваться. И донести информацию до разработчиков. Ведь там много разных инструментов», — отметила она.