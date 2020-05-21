Певица Калашникова потребовала с квартиранта 200 тысяч

Муслим снимал квартиру у музыкальной исполнительницы с января. Мужчина и певица заключили договор аренды. Первое время квартирант исправно платил за жилье. Однако в последний месяц он жил за счет депозита и все обещал заплатить за следующий месяц в ближайшее время.

«Я терпеливо ждала, пыталась решить все миром. А он перестал выходить на связь», — рассказала Калашникова.

Тогда певица приехала и при нем поменяла замок. Муслим вышел из квартиры и заявил, что скоро переведет нужную сумму и будет жить дальше, как и раньше. Однако этого так и не произошло. Спустя сутки мужчина взломал дверь, вынес вещи и написал сообщение, что новые ключи оставил у консьержа.

Когда певица пришла в квартиру, оказалось, что Муслим испортил кровать и стены. Тогда Калашникова обратилась в полицию. Общий ущерб, нанесенный жильцом, она оценила в почти 200 тысяч рублей.

Элитную двушку площадью около 50 квадратных метров в районе метро «Улица 1905 года» исполнительница купила несколько лет назад. В квартиру часто приглашались журналисты. Когда Калашникова родила ребенка, она решила переехать в квартиру побольше.