26 декабря 2022, 18:13
Певица Юта рассказала о своей личной жизни после смерти супруга
Режиссер и продюсер Олег Осипов, замужем за которым была певица Юта, скончался в 2011 году от кардиосклероза. Юта так и не вышла замуж после смерти супруга из-за нехватки времени на поиски своей второй половинки, сообщили РИА ФАН со ссылкой на эфир YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
По словам певицы, в ее жизни происходит огромное количество событий и времени на поиски своего избранника не всегда хватает.
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К тому же она считает, что самостоятельно ей искать никого не нужно. Избранник найдет ее сам, уверена Юта.
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