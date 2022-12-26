Знаменитости 26 декабря 2022, 18:13 Певица Юта рассказала о своей личной жизни после смерти супруга

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Режиссер и продюсер Олег Осипов, замужем за которым была певица Юта, скончался в 2011 году от кардиосклероза. Юта так и не вышла замуж после смерти супруга из-за нехватки времени на поиски своей второй половинки, сообщили РИА ФАН со ссылкой на эфир YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По словам певицы, в ее жизни происходит огромное количество событий и времени на поиски своего избранника не всегда хватает.

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К тому же она считает, что самостоятельно ей искать никого не нужно. Избранник найдет ее сам, уверена Юта.

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