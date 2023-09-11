Знаменитости 11 сентября 2023, 15:12 Певица Юта порекомендовала уделять больше внимания продуктивным действиям вместо бессмысленных недовольств

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Певица Юта в разговоре с Пятым каналом порекомендовала слушателям в России уделять больше внимания продуктивным действиям, а не концентрироваться на бессмысленных недовольствах.

По словам артистки, музыкальная индустрия в стране видоизменяется, но для этого нужно время. Слушателям, которые недовольны некачественной музыкой, стоит поменьше ругать всех вокруг.

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«Если ты хочешь хороших песен, пойди поройся, ну найди, ну поставь, ну закачай. Какие проблемы-то?» — сообщила в разговоре с журналистами певица.