Знаменитости 10 февраля 2023, 14:59 Певица Юлия Савичева рассказала о тонкостях воспитания дочери РИА «Новости»

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Российская певица Юлия Савичева воспитывает пятилетнюю дочь Анну в браке с музыкантом и композитором Александром Аршиновым. О тонкостях воспитания дочери и преодолении семейных кризисов она рассказала сайту kp.ru.

Певица признается, что часто позволяет многое своему ребенку и моментами бывает слишком доброй матерью. Однако в такие моменты певица задумывается и понимает, что ее излишняя вседозволенность и чрезмерная доброта могут сыграть злую шутку в становлении и взрослении дочери.

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Для маленькой Ани мама является лучшей подружкой, поэтому временами ребенок пользуется этим и начинает манипулировать и хитрить, признается певица. Также Савичева отметила, что в своем возрасте дочь уже умеет читать и наизусть знает цифры.

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