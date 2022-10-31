Певица Юлия Савичева рассказала о своих эмоциях от участия в шоу «Фантастика» | 360°

31 октября 2022, 16:20
Певица Юлия Савичева рассказала о своих эмоциях от участия в шоу «Фантастика»
Певица Юлия Савичева: я за любой кипиш
Певица Юлия Савичева была рассекречена жюри в прошлом выпуске шоу «Фантастика». О том, какие эмоции принесло ей участие в проекте, артистка рассказала журналистам Teleprogramma.pro.
По словам знаменитости, участие в шоу было для нее чем-то новым и запоминающимся.
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«Я ни о чем никогда не жалею. Это было интересно, это что-то новое для меня. И вообще, я за любой кипиш!» — сказала Савичева.
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Самым сложным в номере артистки было управление крыльями, поскольку их размер был огромен.
«Понимаете, вы же должны чувствовать их габариты. А на вас просто обычный костюм. Он облегающий, но при этом вы должны выполнять такие движения, как будто вы и есть эта птица с огромными крыльями», — добавила Савичева.
Певица также призналась, что больше всех из участников ей нравится Сюзанна. По ее мнению, она ни на кого не похожа.
В шоу «Фантастика» жюри предстоит угадать, кто перед ними выступает, популярный певец, облачившийся в аватар, или же начинающий артист.
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