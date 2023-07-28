Знаменитости 28 июля 2023, 16:16 Певица Юлия Ковальчук рассказала о трудностях во время второй беременности Певица Юлия Ковальчук призналась, что испытала сильный стресс в беременность

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Певица Юлия Ковальчук в разговоре с изданием StarHit рассказала, что ее вторая беременность прошла не совсем просто. За это время артистка набрала 14 килограммов, но уже почти их сбросила.

По словам Ковальчук, она испытала сильный стресс и боль, которая неожиданно пришла к ней на седьмом месяце беременности, написал сайт «Дни.ру».

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Артистка добавила, что каждое утро она делала специальную зарядку и растяжку, и через две недели ее состояние пришло в норму. Сами роды, как заметила Ковальчук, прошли достаточно легко.