Знаменитости 07 августа 2023, 15:35 Певица Юлия Чичерина оценила поведение уехавших из России артистов Певица Юлия Чичерина назвала невежеством критику России уехавших из страны артистов РИА «Новости»

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Отметившая 45-летие певица Юлия Чичерина разделила уехавших из России артистов на две группы: распространяющих русскую культуру на Западе и наказавших себя клеймом предателя, которые показали свое невежество, поливая грязью свою родину. Об этом артистка заявила в интервью aif.ru.

Она подчеркнула, что никого из коллег по цеху не осуждает и считает, что каждый имеет право на покаяние.

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«Артистам, боящимся позора, клеймо труса и предателя — уже страшнейшее наказание, от которого не спрятаться нигде. Только покаяться и остается. Все русские артисты, разбежавшиеся по всем миру с разрешениями на работу в западных странах, разносят и распространяют нашу русскую культуру, так что работают на нас. А то, что „поливают помоями“ свою страну, такое никому не нравится. Это просто грубое невежество», — заявила Чичерина.

Певица отметила, что прославившимся в России людям нужно учиться признавать свои ошибки. Так она оценила поведение чемпионки Олимпийских игр Елены Исинбаевой, которая объявила себя человеком мира и фактически отказалась от звания майора.

«Самая большая ее ошибка в том, что она, принимая все это, думала, что это награда и привилегия, не понимая, что это ответственность и тяжелая ноша. Нам всем надо все это переварить, признать ошибки и сделать выводы», — добавила Чичерина.

Исполнительница отметила, что сама столкнулась с критикой своей позиции по специальной военной операции. Но к своим хейтерам она отнеслась без обиды.

«Они мои лучшие тренеры, самые строгие учителя», — подчеркнула артистка.

В конце июля певица Юлия Чичерина выступила с концертом перед военными Центрального военного округа. Она исполнила песни на стихи писателя Александра Проханова. Артистка поддержала проведение специальной военной операции и неоднократно выезжала в зону проведения боевых действий, чтобы поддержать участников своими выступлениями. В октябре 2022 года Юлии Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России.