Певица Юлианна Караулова впервые стала матерью и показала фото новорожденного сына у себя в Instagram. Об этом написала «Экспресс газета».

Свою беременность певица скрывала первые несколько месяцев, но зато, когда долгожданный сын родился, сразу сообщила об этом поклонникам и опубликовала фотографию с ребенком.

«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!» — написала Караулова.

Певица рассказывала, что сперва расстроилась, когда узнала пол ребенка. Однако вскоре привыкла к мысли о том, что у нее будет сын, и к рождению ребенка была уже полностью готова к воспитанию мальчика.

С отцом ребенка, саунд-продюсером Андреем Черным, Караулова вместе уже несколько лет, но пара пока не спешит заключать брак. Избранник сделал певице предложение в 2017 году, тогда пара планировала сыграть свадьбу в Грузии, но позже молодые люди решили отложить это мероприятие.

«Мы оба сейчас занимаемся моей карьерой. Андрей мне очень помогает, поэтому решили отложить торжество до тех пор, когда сможем насладиться моментом и кайфануть от подготовки», — поделилась певица в одном из интервью.