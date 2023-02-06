Знаменитости 06 февраля 2023, 15:13 Певица Юлианна Караулова рассказала, как проводит свое свободное от выступлений время РИА «Новости»

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Российская певица Юлианна Караулова посвящает огромное количество своего времени гастролям и выступлениям. О том, чем она любит заниматься в свободное от концертов время, Караулова рассказала журналистам на концерте лауреатов Премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге, сообщило агентство Nation News.

По словам Карауловой, с недавних пор любую свободную минуту она проводит в компании своего сына Александра. Также певица подчеркнула, что любит гулять по Санкт-Петербургу и пробовать разнообразные блюда, ей снова и снова хочется возвращаться в культурную столицу страны.

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Караулова отметила, что самые теплые и запоминающиеся концерты она проводит именно в Петербурге — в этом городе на концерт приходит наиболее открытая аудитория.

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