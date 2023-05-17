Знаменитости 17 мая 2023, 11:41 Певица Юлианна Караулова рассказала, что всегда мечтала вести передачу на центральном канале

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Юлианна Караулова стала новой ведущей программы «Кто хочет стать миллионером». Оказалось, что она всегда мечтала о такой возможности. Об этом певица рассказала teleprogramma.pro.

Когда-то Юлианна Караулова и сама была участником передачи. И даже дошла до максимальной суммы в три миллиона рублей. Поэтому, когда ей предложили вести шоу самой, не раздумывала.

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«Я мечтала о том, что когда-нибудь буду вести передачу на центральном канале. Но такое предложение… Конечно, я сразу согласилась. Задала пару уточняющих вопросов, которые были важны для меня на тот момент, но согласилась сразу. И ждала съемки — переживала, предвкушала», — рассказала Юлианна Караулова.

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