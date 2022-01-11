Певица из Казахстана 15 часов пряталась от погромов внутри самолета в захваченном аэропорту

Казахская певица Nazима вынуждена была прятаться от погромщиков в одном из закрытых самолетов в захваченном аэропорту Алма-Аты. Она провела там 15 часов — вместе с другими пассажирами, которые успели забежать внутрь, передали «Известия».

Назима Джанибекова, узнав об отмене концерта в связи с протестами, сразу отправилась в аэропорт. Международные рейсы успели принять людей, и самолет даже отъехал от трапа.

«Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа — я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской», — рассказала певица.

Она уточнила, что экипаж попросил людей закрыть шторки — это было необходимо, чтобы погромщики не поняли, что внутри есть пассажиры. Вскоре аэропорт освободили от протестующих.

Сейчас в Нур-Султане почти полностью возобновили международное авиасообщение, исключение — рейсы авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa. При этом в Алма-Ате вплоть до 15 января никаких международных рейсов не будет. Когда восстановится авиасообщение, не уточняется. Казахстанские власти 9 января сообщали, что работа аэропорта в Алма-Ате продолжится после стабилизации ситуации в городе.