Певица и актриса Настя Задорожная вышла замуж
Артистка сделала тату на безымянном пальце, пишет РИА ФАН. Рисунок повторяет подпись ее супруга. Мужчина также набил себе татуировку, но на запястье. Рисунок — копия подписи Задорожной.
Поклонники артистки не знали о бракосочетании, но с теплотой восприняли эту новость. В комментариях под постом с новостью о замужестве появилось множество поздравлений. Подписчики пожелали счастья молодым и долгих лет брака, «чтобы не пришлось сводить татуировки».
Кем работает избранник Задорожной, неизвестно. Некоторые СМИ сообщили, что ему 35 лет, как и самой Насте. Мужчину зовут Владимир.
Ранее «Газета.ру» сообщила, что российская модель Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя, миллиардера Антуана Арно. На росписи в Париже присутствовал даже мэр города Анн Идальго. О свадьбе Водянова говорила еще в феврале 2020 года, при этом намекала, что предложение получила год назад. В отношениях с миллиардером модель состоит с 2011 года.