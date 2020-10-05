Певица и актриса Настя Задорожная вышла замуж

Анастасия Задорожная тайно вышла замуж и сделала тату в честь этого события. Певица не разглашает личность супруга.

Артистка сделала тату на безымянном пальце, пишет РИА ФАН. Рисунок повторяет подпись ее супруга. Мужчина также набил себе татуировку, но на запястье. Рисунок — копия подписи Задорожной.

Поклонники артистки не знали о бракосочетании, но с теплотой восприняли эту новость. В комментариях под постом с новостью о замужестве появилось множество поздравлений. Подписчики пожелали счастья молодым и долгих лет брака, «чтобы не пришлось сводить татуировки».

Кем работает избранник Задорожной, неизвестно. Некоторые СМИ сообщили, что ему 35 лет, как и самой Насте. Мужчину зовут Владимир.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российская модель Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя, миллиардера Антуана Арно. На росписи в Париже присутствовал даже мэр города Анн Идальго. О свадьбе Водянова говорила еще в феврале 2020 года, при этом намекала, что предложение получила год назад. В отношениях с миллиардером модель состоит с 2011 года.