Певица Ханна поделилась секретом идеального носа

Артистка призналась, что часто получает сообщения в директ с просьбой поделиться контактами мастера по ринопластике.

«Ребята, еще раз! Я не делала операцию. Просто у меня есть лайфхак — как за пять минут сделать нос идеальным (для меня, это важно)», — написала Ханна.

Артистка выложила видео, на котором показала процесс макияжа. Ханна призналась, что форма носа у нее неидеальная, но ложиться под нож хирурга она пока не готова.

Певица не делает такой макияж каждый день. Этот прием она использует в случае важного мероприятия или съемок.

Ранее бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала, что ходит к косметологам, делает биоревитализацию, мезотерапию, ботокс, накачивает губы. Артистка не жалует пластические операции: она увеличила себе только грудь, причем это было почти 10 лет назад.