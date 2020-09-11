facebook_pixel
    11 сентября 2020, 13:46

    Певица Ханна поделилась секретом идеального носа

    Алена Макаренко

    Певица Ханна раскрыла секрет идеального носа без пластической операции. Бьюти-советами она поделилась в Instagram, сообщила Экспресс газета.

    Артистка призналась, что часто получает сообщения в директ с просьбой поделиться контактами мастера по ринопластике.

    «Ребята, еще раз! Я не делала операцию. Просто у меня есть лайфхак — как за пять минут сделать нос идеальным (для меня, это важно)», — написала Ханна.

    Артистка выложила видео, на котором показала процесс макияжа. Ханна призналась, что форма носа у нее неидеальная, но ложиться под нож хирурга она пока не готова.

    Певица не делает такой макияж каждый день. Этот прием она использует в случае важного мероприятия или съемок.

    Ранее бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала, что ходит к косметологам, делает биоревитализацию, мезотерапию, ботокс, накачивает губы. Артистка не жалует пластические операции: она увеличила себе только грудь, причем это было почти 10 лет назад.

    Новости SMI.FM