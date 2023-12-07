Знаменитости 07 декабря 2023, 17:27 Певица Ханна назвала секретом стройной фигуры свое окружение

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Российская певица Анна Иванова (более известна как Ханна) раскрыла секрет красоты и стройной фигуры. Для ухоженного и счастливого вида необходимо окружить себя любимыми людьми, поделилась артистка в беседе с News.ru.

«Просто окружать себя любимыми людьми, людьми, которые тебя любят, кого любишь ты. Это самое полезное, чтобы выглядеть красивой, счастливой, ухоженной и в красивом теле», — объяснила певица.

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Ханна замужем за генеральным директором лейбла Black Star inc. Павлом Курьяновым. В браке у них появились на свет две дочери.