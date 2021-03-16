Певица Гречка решила попробовать себя в бизнесе

Певица Гречка рассказала, что хочет попробовать себя в чем-то новом, кроме музыки. Об этом сообщила НСН.

Она отметила, что при этом политика ее совершенно не привлекает.

«Нельзя говорить, что я только музыкант и больше ничего. Это в себе надо исправлять. Если честно, мне хочется дела какие-то решать, мне хочется контролировать все», — рассказала исполнительница.

Он отметила, что в музыке сложно принимать категоричные решения единолично, так как творческие люди ранимые. А вот в бизнесе это гораздо проще.

Ранее рэпера Моргенштерна взяли на должность директора по работе с молодежью Альфа-Банка. Финансовая организация рассчитывает, что договор с эпатажным блогером принесет 100 тысяч новых клиентов. Молодой человек уже успешно сотрудничал с банком, но это привело к негативной реакции ФАС.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов подчеркнул, что исполнитель в первую очередь является блогером и инфлюенсером.

«Его поведение так или иначе приковывает внимание молодежи. Кого смотрит молодая аудитория — очевидно, Моргенштерна, и здесь наш выбор достаточно логичен. Плюс у нас с ним был проект в конце прошлого года — мы запускали с ним клип, который привел к нам более 25 тысяч новых клиентов. Мы захотели эту историю продолжить», — пояснил «360» Гиязов.