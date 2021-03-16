Певица Гречка призналась, что страдала от панических атак во время пандемии
Певица Гречка рассказала, как пережила пандемию коронавируса. Об этом сообщила НСН.
Она пояснила, что ее мало волновали проблемы других артистов, которые лишились возможности выступать. Исполнительница пояснила, что страдала в этот период от панических атак.
«Для меня период пандемии стал временем борьбы с собой. И это началось до коронавируса. Из этой борьбы я выходу победителем», — заключила Гречка.
Врач-кардиолог Раджеш Дэйв рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа. Как во время сердечного приступа, так и во время панической атаки человек может испытывать боль в груди, учащенное сердцебиение, одышку и потоотделение. Однако если во время панической атаки данные симптомы пропадают через 20 минут, то при сердечном приступе симптомы пропадут только после оказания человеку медицинской помощи, заявил врач.
Кроме того, о возможном сердечном приступе можно догадаться за несколько дней до его возникновения. А случается он во время физической активности. Панические атаки обычно провоцируют внешние факторы и отсутствие физической нагрузки.