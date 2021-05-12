Певица Граймс попала в больницу с панической атакой

Певица Граймс, девушка Илона Маска, попала в больницу из-за панической атаки. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее Instagram.

Это произошло после участия пары в популярном американском телешоу Saturday Night Live.

Также на шоу Илон Маск признался, что якобы страдает синдромом Аспергера. Глава компаний SpaceX и Tesla предположил, что он, вероятно, первый ведущий шоу SNL, у которого синдром Аспергера. Поэтому он назвал свое выступление «историческим».

«По крайней мере, я стал первым ведущим SNL, который в этом признался», — отметил Маск.